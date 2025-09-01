Scossa di magnitudo 4.0 a Pozzuoli, tremano i Campi Flegrei

POZZUOLI – Una forte scossa è stata avvertita alle 04:55 a Pozzuoli. La magnitudo rilevata dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano è pari a 4.0, con epicentro è stato localizzato nella zona alta della città, in via Giacinto Diano, nei pressi della stazione della Metropolitana, ad una profondità di 0.3 km. L’evento è stato avvertito in tutta l’area flegrea e nei comuni limitrofi e rientra nello sciame sismico in corso dalle 16:09 di domenica che finora ha fatto registrare oltre 60 scosse, tra cui ci sono due di magnitudo 3.3 e due di magnitudo 2.8.