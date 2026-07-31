Scossa a Pozzuoli di magnitudo 4.7, è la più forte di sempre. Crolli e danni, gente intrappolata nelle casa – LE FOTO

POZZUOLI – La scossa più forte di sempre è stata registrata alle 19:46 di oggi, 31 luglio, a Pozzuoli. E’ stata di magnitudo 4.7 con epicentro nella zona della Solfatara ad una profondità di 2,6 km. Tanti sono stati i danni e tantissima è stata la paura con migliaia di persone che si sono riversate nelle strade. Numerosi crolli si sono registrati in particolare nella zona vicina all’epicentro, ad Arco Felice, Rione Toiano, via Napoli e nel centro storico. Decine di persone sono rimaste intrappolate nelle case, mentre numerose palazzine sono state danneggiate dalla forza della scossa. Immediata è partita la macchina dei soccorsi. In strada ci sono carabinieri, polizia e polizia municipale. Tante le segnalazioni giunte alle centrali operative. In diverse zone della città di Pozzuoli si sono registrati dei black out elettrici. Numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco impegnati in numerose zone dell’area flegrea.

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