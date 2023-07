«Scoppi in una cabina Enel: cali di tensione e mancanza di energia in via Coste Sant’Angelo»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buongiorno, vorrei segnalare che a via Coste Sant’Angelo siamo stati svegliati per due giorni da due scoppi provenienti dalla cabina Enel con relativi alti e bassi di tensione elettrica, contatori e salvavita che si sono staccati ed energia elettrica che andava e veniva. Chi vive in prossimità della cabina non può vivere nella paura dato che Enel fa sapere che se c’è un guasto bisogna contattare». Carla B.