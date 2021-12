BOSCOREALE – A Boscoreale, alle pendici del Vesuvio e in prossimità dell’area protetta del Parco Nazionale del Vesuvio, i militari della stazione Carabinieri Parco di Boscoreale, insieme a personale del WWF e al personale del Servizio Veterinario dell’Asl, hanno scoperto un’attività illecita di detenzione di fauna selvatica protetta all’interno di un fondo rustico recintato. Sequestrate 3 reti da uccellagione, diverse gabbie trappola per il richiamo dell’avifauna e 3 richiami acustici. Sono stati rinvenuti 70 esemplari di cardellini (Carduelis carduelis) che sono stati liberati in natura. Trovati anche 9 esemplari di pernici affidate in custodia giudiziaria. L’uomo, proprietario che utilizzava il fondo, è stato denunciato in stato di libertà alla Autorità Giudiziaria.