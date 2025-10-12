Scontro auto-moto a Licola: un ferito

POZZUOLI – Un incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di domenica in via Domitiana, all’altezza dell’istituto Agrario. Ad avere la peggio è stato il conducente di una moto, soccorso dai sanitari del 118 e trasferito all’ospedale di Pozzuoli. Secondo quanto ricostruito, il mezzo a due ruote dell’uomo si è scontrato con un’auto guidata da una donna. Quest’ultima avrebbe effettuato una inversione di marcia improvvisa tagliando la strada. Indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.