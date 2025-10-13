Picchia la moglie davanti ai tre figli piccoli: arrestato dai carabinieri

QUALIANO – I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti in un appartamento a Qualiano per la segnalazione anonima di una lite in famiglia. In casa un 40enne e sua moglie 37enne con i loro tre figli minori. L’abitazione è completamente a soqquadro. Tra urla e pianti i carabinieri bloccano il 40enne e ricostruiscono cosa fosse accaduto. L’uomo aveva aggredito la vittima con calci e pugni. La violenza poteva terminare in tragedia quando il 40enne ha minacciato con un coltello la donna che già in passato lo aveva denunciato. L’arrivo dei carabinieri è stato provvidenziale. L’arma viene sequestrata e durante la perquisizione trovano anche una dose di cocaina. Il 40enne è in carcere.