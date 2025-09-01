Sciame sismico, treni fermi a Pozzuoli e in tutta l’area flegrea

POZZUOLI – Sospeso il servizio ferroviario a seguito della forte scossa di questa notte. E’ quanto fa sapere l’EAV che ha fermato i treni sulle linee Cumana e Circumflegrea “per consentire le opportune verifiche alle infrastrutture”. Per collegare i comuni dell’area flegrea con l’hinterland di Napoli è stato istituito un servizio bus sostitutivo, a cura della ditta D’Agostino, sulle linee Montesanto – Torregaveta e Montesanto – Licola e viceversa.