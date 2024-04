Sciame sismico, spavento anche per i calciatori del Napoli in ritiro a Pozzuoli

POZZUOLI – Le due forti scosse di questa mattina hanno turbato non poco anche i calciatori del Napoli in ritiro proprio a Pozzuoli. Osimhen & company infatti si trovano all’Hotel Serapide, a poche decine di metri di distanza dal vulcano Solfatara e dall’epicentro degli eventi che hanno avuto magnitudo 3.1 e 3.7 secondo le rilevazioni dell’Osservatorio Vesuviano. Il calciatori, che adesso hanno lasciato la struttura alberghiera per andare allo stadio in vista della partita delle 12:30, al momento della prima scossa avvertita alle 9:44 si trovavano nelle stanze.