POZZUOLI/ Scosse, il sindaco Manzoni con la Polizia Municipale «Siamo in strada, segnalateci criticità»

POZZUOLI – «Sono in strada con la Polizia municipale di Pozzuoli parlando con i cittadini, nonostante tutto al momento non registriamo particolari problemi. So che siete spaventati, ma vi chiedo di mantenere la calma e di segnalare eventuali criticità ai numeri della Polizia Municipale al numero 081/8551891 e delle Protezione Civile al numero 081/18894400» E’ il messaggio che il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha rivolto alla popolazione spaventata per le due scosse (di magnitudo 3.1 e 3.7) che questa mattina hanno colpito la città.