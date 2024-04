Forte sciame sismico a Pozzuoli: la scossa più alta di magnitudo 3.7 gente in strada e paura «A casa mia è caduto tutto»

POZZUOLI – Domenica di paura a Pozzuoli e in tutta l’area flegrea per un forte sciame sismico iniziato alle 9.35 di oggi. I primi eventi più significativi si sono verificati alle ore 9.44 e alle ore 9.46 ed entrambi sono stati localizzati nel Vulcano Solfatara con magnitudo fi 3.7 ± 0.3 e 3.1 ± 0.3. Le scosse sono state avvertite in tutta la città, nei quartieri di Licola, Monterusciello e Toiano e nei comuni limitrofi di Quarto e Bacoli.

LA PAURA – Vista la potenza delle due scosse in tanti sono scesi in strada. «A casa mia è caduto di tutto, E’ stato spaventoso» ha raccontato Maria che vive nei pressi dell’epicentro.

*seguiranno aggiornamenti