Sciame sismico in corso a Pozzuoli, la scossa più forte sveglia la città

POZZUOLI – Sciame sismico in corso a Pozzuoli. A comunicarlo è l’Osservatorio Vesuviano; a partire dalle 07:54 di questa mattina è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. L’evento più significativo, localizzato lungo la costa all’altezza del quartiere Bagnoli di Napoli, si è prodotto alle 07:54, ora locale, alla profondità di 2.4 km con magnitudo 2.8. La scossa è stata avvertita dalla popolazione. In corso i controlli della polizia municipale e della Protezione Civile-