Sciame sismico a Pozzuoli, rilevate 13 scosse: la più forte di magnitudo 2.1

POZZUOLI – Tredici scosse a partire dalle 8:45 di questa mattina, di cui cinque di magnitudo superiore ad 1.0. È il bilancio dell’Osservatorio Vesuviano che ha inviato la prima proiezione in merito allo sciame sismico in corso a Pozzuoli. I tredici terremoti rilevato in via preliminare sono compresi tra la magnitudo Md≥ 0.0 e una magnitudo massima Md=2.1± 0.3. In particolare finora sono stati registrati i seguenti fenomeni: 1.9, 1.2, 2.1, 1.4, 1.1. La situazione è monitorata dalla Protezione Civile e dal Centro Operativo Comunale del comune di Pozzuoli in contatto con l’INGV.

IL PRECEDENTE – Lo sciame di oggi è stato preceduto da una scossa di magnitudo 2.0 ± 0,3 rilevata ieri, nei pressi dei via Vecchia San Gennaro, alle ore 17. 04, ora locale, alla profondità di 1,6 km.