Sciame sismico a Pozzuoli, registrata scossa di magnitudo 3.3

POZZUOLI – Una forte scossa è stata avvertita alle 23:21 di martedì 25 novembre a Pozzuoli e in tutta l’area flegrea. Secondo quanto rilevato dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano il fenomeno sismico è stato di magnitudo 3.3 con epicentro localizzato nella zona della Solfatara ad una profondità di 2.7. L’evento rientra in uno sciame sismico in corso nei Campi Flegrei. Al momento non si registrano particolari criticità. La scossa è stata avvertita in tutta la città di Pozzuoli e nei comuni limitrofi.