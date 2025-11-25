POZZUOLI/ Ladri scatenati, svaligiate altre tre auto

POZZUOLI – Non si ferma l’ondata di furti ai danni delle auto in sosta a Pozzuoli. Ieri sera, nel mirino dei ladri, sono finite tre vetture parcheggiate lungo via Campi Flegrei, nei pressi dei locali della movida. La triste scoperta è stata fatta da alcuni passanti: davanti a loro le auto devastate con i vetri dei finestrini mandati in frantumi. I ladri hanno portato via oggetti personali.

I FURTI – Questa mattina, invece, una vettura parcheggiata nell’area ex Sofer è stata danneggiata e svaligiata. Stessa sorte toccata nei giorni scorsi ad altre vetture parcheggiate a Largo Emporio, sul porto di Pozzuoli.