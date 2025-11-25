POZZUOLI/ Maltempo, si apre voragine in via Solfatara: era stata appena rattoppata dal comune

POZZUOLI – Nel tardo pomeriggio di oggi una piccola voragine si è aperta in via Solfatara, nei pressi del ponte della Metropolitana e del murale dedicato a Sophia Loren. Sotto le incessanti piogge che da tre giorni stanno colpendo Pozzuoli e i Campi Flegrei, il manto stradale ha ceduto in un punto precedentemente sottoposto a un intervento da parte del comune di Pozzuoli. La voragine, infatti, si è aperta proprio nel punto in cui sei giorni erano intervenuti per il ripristino del manto stradale. Operazione che era stata annunciata dall’assessore alla Viabilità, Vittorio Gloria. “Ci sono giornate in cui il territorio parla…e noi ascoltiamo. A volte lo fa con un cartello piegato, un segnale danneggiato, un palo caduto, una striscia sbiadita. – aveva scritto il rappresenta in Giunta del gruppo “Pozzuoli al Centro” – Sono dettagli che molti non notano, ma che raccontano una cosa importante: la cura fa la differenza. In queste ore sono stati eseguiti diversi interventi su segnaletica, pali, attraversamenti e aree di sosta: piccoli pezzi di città che tornano al loro posto, uno alla volta. Ogni palo rialzato, ogni cartello sistemato, ogni spazio ripristinato è un gesto di rispetto verso chi vive il territorio ogni giorno. Perché la manutenzione non è solo tecnica. È attenzione. È presenza. È responsabilità.”