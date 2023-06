POZZUOLI – L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato che a partire dalle ore 14:56 è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. Finora sono stati rilevati in via preliminare 4 terremoti con magnitudo Md≥ 0.0 e magnitudo massima Md=2.1± 0.3.

LA SCOSSA – L’evento più significativo, localizzato in zona Cigliano si è prodotto alle 14:58, ora locale, alla profondità di 2.7 km con magnitudo Md=2.1± 0.3

