BACOLI/ Giornata ecologica nel Sito Reale del Fusaro: i bambini differenziano i rifiuti raccolti sui fondali del lago

BACOLI – A Bacoli i bambini diventano protagonisti della raccolta differenziata. In tanti hanno partecipato alla giornata ecologica nel Sito Reale del Fusaro. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è sensibilizzare i più piccoli sulla necessità di difendere l‘ambiente e riutilizzare gli oggetti. Lo spiega il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: «Abbiamo differenziato i rifiuti raccolti dai subacquei sui fondali del lago e promosso il Museo del Danno, che mostra quanta spazzatura viene gettate in mare e torna in spiaggia. Sono momenti importanti di partecipazione perché coinvolgiamo le giovanissime generazioni ad una politica del riuso, della differenziata». A Bacoli è stato tagliato il traguardo del 92% di differenziata.