POZZUOLI – Agosto solidale a Pozzuoli, e più precisamente nel megaquartiere di Monterusciello. Nella giornata del 3 agosto, infatti, vi sarà la distribuzione dei generi alimentari presso la sede dell’associazione “Nuovi Orizzonti” in via Umberto Saba. L’iniziativa della Raccolta Alimentare nasce per aiutare le famiglie in difficoltà.