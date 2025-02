Sciame sismico a Pozzuoli, 13 scosse in quaranta minuti: la più forte di magnitudo 3.1. Alunni nei cortili delle scuole

POZZUOLI – È in corso da questa mattina un intenso sciame sismico a Pozzuoli con scosse avvertite in gran parte della città e nei comuni limitrofi. Al momento l’evento più forte è stato di magnitudo 3.1. Lo sciame ha avuto inizio alle 08:11 con una scossa di magnitudo 1.1 seguita da una di 1.0 e due di 1.4 che hanno preceduto una di 2.1 e la seconda di 2.6. In pochi minuti, poi, sono state rilevate altre cinque di magnitudo 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1.8. Infine, alle 08:52, è stata avvertita la più forte di magnitudo pari a 3.1.

EPICENTRO – In questi minuti diverse scosse di intensità inferiore si stanno succedendo allarmando i residenti che vivono nelle zone limitrofe all’epicentro che è stato individuato nella zona alta di Pozzuoli. I fenomeni sismici sono stati avvertiti anche a Licola, Monterusciello, a Bacoli, Quarto e nei quartieri napoletani di Pianura, Fuorigrotta e Bagnoli.

LE SCUOLE – In diverse scuole gli alunni sono rimasti nei cortili, soprattutto negli istituti che sorgono nelle vicinanze dell’epicentro dove lo sciame è stato avvertito con maggiore intensità. Al momento, comunque, non si registrano particolati criticità e la situazione viene monitorata sul territorio dalla Protezione civile comunale e dalla Polizia municipale.