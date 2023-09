Sciame senza fine: salite a 27 le scosse registrate a Pozzuoli

POZZUOLI – Sono salite a 27 le scosse registrate a partire dalle dalle 23.15 di ieri sera a Pozzuoli. Dopo quella di magnitudo 1.9 alle 5.19 di questa mattina è stato rilevato un evento sismico di forza maggiore, pari a magnitudo 2.1 con epicentro in zona via Vecchia San Gennaro a 2,2 km di profondità. L’evento è stato sentito in gran parte della città, in particolare: zona alta, centro storico, via Napoli, via Campana e Arco Felice.

LO SCIAME – Al momento quindi sono 27 i terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md=2.1±0.3 rilevati dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano.