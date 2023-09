CALCIO/ Solo la Puteolana 1902 in campo (forse) oggi

CALCIO – Delle quattro flegree impegnate nel girone A dell’Eccellenza Campania solo la Puteolana 1902 scende in campo oggi. Il calcio d’inizio è previsto alle 15.30, anche se le vicissitudini societarie del Casoria mettono a serio rischio la gara.

IMPERATIVO – Quella di oggi é una gara da vincere a tutti i costi per i ragazzi di Di Michele, che dopo il misero punto in due giornate devono assolutamente fare bottino pieno per rispondere presente alla corsa per le posizioni di vertice.

IL MISTERO – Sullo svolgimento della gara di oggi però aleggia un mistero: infatti subito dopo la gara persa a Forio la dirigenza casoriana aveva annunciato la volontà di ritirarsi dal campionato non presentandosi più alle gare, compresa quella di oggi a Pozzuoli. Allo sfogo di inizio settimana non é seguita alcuna altra dichiarazione né di conferma né di smentita. Il mistero quindi sarà svelato solo questo pomeriggio quando sapremo se effettivamente la ‘Viola del Sud” si presenterà al Conte: se così non sarà il direttore di gara, una volta effettuato il riconoscimento, attenderà i fatidici 45’ minuti per decretare la fine del match con la conseguente vittoria a tavolino per i padroni di casa.