POZZUOLI – Nuova tragedia a Pozzuoli dove lungo la variante tra Monterusciello e Quarto un motociclista ha perso la vita dopo uno schianto contro un guardrail. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 16 per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto ci sono i carabinieri e la polizia municipale di Quarto. (seguiranno aggiornamenti)

