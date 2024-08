Schiaffo alle istituzioni a Pozzuoli: rimossi nastro e transenna che chiudevano il varco abusivo a Lucrino – LE FOTO

POZZUOLI – Ha dell’incredibile quanto è accaduto ieri sera a Lucrino dove davanti al ristorante “Ostriaria” sono stati rimossi sia la transenna che il nastro che qualche ora prima erano stati apposti dalla Polizia Municipale per chiudere un varco abusivo. Dopo numerose denunce e segnalazioni condotte nei giorni scorsi dal consigliere di opposizione Riccardo Volpe, si erano mossi gli uffici comunali e il comando di Polizia Municipale per mettere in sicurezza il passaggio. Da quanto ricostruito, pare che qualcuno abbiamo tagliato la ringhiera ricavando un varco che porta all’ingresso del ristorante che fa parte del vicino complesso balneare Movo. Ma, a prescindere dalle responsabilità, è evidente che il gesto messo in atto ieri sera rappresenta un evidente schiaffo alle istituzioni. Nelle prossime ore si attende un nuovo intervento da parte della Polizia Municipale.

LE FOTO