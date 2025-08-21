Scene da Far West a Pozzuoli: tentano rapina, fanno incidente frontale e poi scappano sui binari

POZZUOLI – Prima hanno tentato di rapinare l’hotel Tripergola, poi hanno provocato un incidente frontale e infine sono scappati sui binari della cumana. È accaduto poco dopo le 21 di oggi a Lucrino, dove tre rapinatori hanno seminato il terrore. Durante la fuga a bordo di un’auto si sono scontrati con un’altra vettura a bordo della quale c’era una donna, rimasta ferita. L’automobilista è stata condotta al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie in condizioni ritenute serie. Caccia ai tre rapinatori che sono scappati sui binari. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale e polizia di Stato.