POZZUOLI/ Spacciatore viola la semilibertà: arrestato al Rione Toiano

POZZUOLI – È finito in carcere dopo aver violato le prescrizioni della semilibertà il 52enne Paolo Loffredo detto “Fiet e cazetta”, con precedenti per associazione, spaccio e resistenza. L’uomo è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli- diretti dal vicequestore Raffaele Esposito- in seguito a un’ordinanza di carcerazione emessa su richiesta del Magistrato di Sorveglianza. Loffredo era già stato arrestato ad inizio anno quando, in un’occasione, non era rientrato in carcere. Il mese scorso aveva ottenuto la semilibertà, ma anche in questa occasione non ha rispettato le prescrizioni sia sul lavoro che a casa, dove non era stato trovato diverse volte. È stato arrestato dai poliziotti nella case parcheggio al Rione Toiano e trasferito nel carcere di Poggioreale.