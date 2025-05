Sangue sulle strade a Pozzuoli: un anziano e un giovane investiti a Monterusciello – LE FOTO

POZZUOLI – Due persone sono state investite questa sera a Monterusciello in due distinti incidenti. Il primo è avvenuto in via Monterusciello, nei pressi del cavalcavia, dove un anziano di 86 anni è stato travolto mentre si recava in farmacia. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. In quelle stesse ore un’altra persona è stata investita a Monterusciello: si tratta di un 26enne, anch’egli trasferito presso il nosocomio flegreo. Una lunga scia di sangue sulle strade cittadine che era iniziata questa mattina con un incidente stradale avvenuto in località “La Schiana” e che ha visti coinvolti un’auto e una moto. Il conducente del mezzo a due ruote è stato trasferito nel vicino nosocomio ed è stato ricoverato in prognosi riservata.