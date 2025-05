POZZUOLI/ Preso il ladro che ha rubato le batterie del semaforo

POZZUOLI – Con un’indagine lampo i carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno individuato e fermato il ladro che ieri sera, intorno alle 23, ha rubato le batterie del semaforo installato in via Pergolesi, davanti alla chiesa di Sant’Antonio. Si tratta di un puteolano, denunciato questo pomeriggio dai militari che sono risaliti a lui nel giro di poche ore. L’uomo è stato ripreso da alcune telecamere installate lungo la strada: dalle immagini lo si vede giungere a bordo di una Smart davanti alla chiesa, rubare il dispositivo dal valore di circa 300 euro e poi scappare verso piazza dell’Annunziata. Il semaforo era stato installato nella giornata di ieri dopo le forti scosse che avevano spinto l’amministrazione comunale a disporre il senso unico alternato e a transennare il campanile della chiesa per motivi di sicurezza.