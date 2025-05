Bradisismo, a Pozzuoli riaprono tutte le scuole tranne quattro

POZZUOLI – Si torna a scuola domani (giovedì 15 maggio). Nella giornata di oggi i tecnici hanno terminato i controlli in tutte le 39 scuole materne, elementari e medie di competenza del comune di Pozzuoli. Le verifiche sulla staticità degli edifici – scattate dopo le forti scosse di ieri – hanno dato esito positivo per tutti eccetto quattro, che resteranno chiusi anche per la giornata di domani. Si tratta dei plessi “De Filippo” e “Borsellino” del 6° Circolo Didattico e dei plessi “Licola Borgo” e “Oriani” dell’8° Circolo Didattico dove, invece, saranno necessari ulteriori piccoli interventi di messa in sicurezza. Apriranno regolarmente anche tutti gli istituti superiori presenti sul territorio che già ieri sera avevano ricevuto l’ok da Città Metropolitana.