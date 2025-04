SALUTE/ Vitamina B12: cos’è, a cosa serve e dove si trova?

SALUTE – Cos’è la vitamina B12. La vitamina B12, o cobalamina, è una vitamina idrosolubile essenziale per la salute dell’organismo. È fondamentale per il corretto funzionamento del sistema nervoso, la formazione dei globuli rossi e la sintesi del DNA.

A COSA SERVE? – La vitamina B12 svolge diverse funzioni importanti:

• Produzione dei globuli rossi: previene l’anemia megaloblastica, una condizione in cui i globuli rossi sono ingrossati e mal funzionanti.

• Funzionamento del sistema nervoso: è necessaria per mantenere la salute dei nervi e la produzione di mielina, la guaina protettiva delle cellule nervose.

• Sintesi del DNA: è indispensabile per la replicazione cellulare, particolarmente importante in tessuti a rapido rinnovamento.

• Metabolismo: partecipa alla trasformazione degli alimenti in energia.

Fonti alimentari di vitamina B12

La vitamina B12 si trova quasi esclusivamente in alimenti di origine animale:

• Carne (manzo, pollo, maiale)

• Fegato e frattaglie

• Pesce e frutti di mare (salmone, tonno, sardine)

• Uova

• Latte e derivati (formaggi, yogurt)

• Alimenti fortificati (latte vegetale, cereali) – importanti per chi segue una dieta vegetariana o vegana

Fabbisogno giornaliero

Il fabbisogno varia in base all’età e allo stato fisiologico:

• Adulti: circa 2,4 microgrammi al giorno

• Donne in gravidanza: 2,6 mcg

• Donne in allattamento: 2,8 mcg

Carenza di vitamina B12

La carenza può derivare da:

• Diete prive di alimenti animali (vegani)

• Malassorbimento intestinale (celiachia, morbo di Crohn)

• Età avanzata (ridotta acidità gastrica)

• Uso di alcuni farmaci (metformina, inibitori di pompa protonica)

Sintomi della carenza:

• Affaticamento, debolezza

• Anemia

• Formicolii, intorpidimento

• Problemi di memoria o concentrazione

• Disturbi dell’umore (depressione, irritabilità)

Nei casi gravi, può causare danni neurologici irreversibili.

Supplementazione

Chi segue una dieta vegana o ha problemi di assorbimento può assumere la vitamina B12 sotto forma di:

• Compresse orali

• Gocce sublinguali

• Iniezioni intramuscolari (nei casi più gravi)