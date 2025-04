CALCIO/ La Puteolana rimonta due volte: ad Anzio finisce 2-2

ANZIO – E’ finita 2-2 la partita tra Puteolana 1902 e Anzio nel nuovo turno del campionato di Serie D. La squadra allenata da mister Marra nel primo tempo la squadra ospite che si fa vedere e al 20′ Palma prova l’incursione in area di rigore, arrivando fino al fondo, con un difensore che intercetta il cross per Coniglio. Al 25′ calcio di rigore per l’Anzio, cross dalla sinistra intercettato con un braccio da Mungo. Per l’arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Bencivenga che non sbaglia. La Puteolana reagisce subito con Cess che innescato in area tenta il tiro a colpo sicuro, un difensore riesce a deviare la conclusione. Al 36′ ancora un calcio di rigore per l’Anzio, fa tutto Bencivenga. Il calciatore va in dribbling, supera mezza difesa granata con Benassi che lo atterra in area di rigore. Dagli undici metri però sbaglia, con tiro alto. Un minuto dopo punizione dalla trequarti di Russo, con il numero dieci che l’ha messa all’incrocio, ma Testagrossa con un intervento miracoloso devia in angolo. Ancora un miracolo del portiere dell’Anzio, con una mischia in area di rigore su sviluppi di angolo. L’estremo difensore a pochi metri dalla porta respinge una conclusione di Popovic. Conclude così il primo tempo. In avvio della ripresa, la riprende subito Russo, con un calcio di rigore in seguito ad un fallo in area di rigore. Una gara maschia con l’Anzio che riesce a tornare in avanti. Nuovo calcio di rigore, il quarto di giornata, e Bencivenga che dagli undici metri riesce a insaccare il pallone alle spalle del portiere. Nel finale, con la Puteolana votata all’attacco, arriva la marcatura di Dammacco che rimette il parziale sul pareggio.

Anzio: Testagrossa, Buatti, Valentini, Galati, Sirignano, Pompei, Bartolotta (64′ Gennari), Di Mino, Bertucci (55′ Bartolocci), Minnocci (85′ Laribi), Bencivenga (76′ Fusco). All.: Guida

Puteolana: Leone, Astemio (46′ Bombaci), De Caro, Benassi, Balzano (60′ Gioielli), Palma (60′ Mascari) , Mungo (77′ Dammacco), Cess, Russo, Popovic (81′ D’Agostino), Coniglio. All.: Marra

Marcatori: 27′ Bencivenga, 72′ Bencivenga – 49′ Russo, 87′ Dammacco

Ammonizioni: Buatti – Bombaci, Mungo, D’Agostino