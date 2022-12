Salute in carcere: la prevenzione fa tappa nella casa circondariale di Pozzuoli

POZZUOLI – Oggi e domani la prevenzione, a misura di donna, fa tappa nella casa circondariale di Pozzuoli. Grazie all’impegno del personale sanitario e tecnico verrà, infatti, offerta la possibilità di praticare mammografie per la prevenzione del tumore alla mammella e consegnato il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci per la diagnosi di patologie del colon retto. Saranno fornite, inoltre, informazioni sull’importanza della prevenzione per le diverse patologie di genere, dando indicazioni e individuando i campanelli d’allarme ai quali prestare attenzione, consigliando gli screening specifici. Una scelta quella di sensibilizzare la popolazione carceraria femminile alla cultura della prevenzione fortemente sostenuta dalla Direzione Strategica Aziendale ed attuata dal Centro Aziendale Screening.