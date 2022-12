POZZUOLI/ Viabilità rivoluzionata per Capodanno, tra divieti e strade chiuse

POZZUOLI – Mancano tre giorni alla notte più lunga dell’anno. A Pozzuoli i preparativi procedono e la viabilità viene del tutto rivoluzionata in occasione della festa di Capodanno. Dalle 8 del mattino di domani e fino alle 24 del primo gennaio sono previsti, infatti, la chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta, esteso anche agli stalli riservati, nel tratto di Corso della Repubblica, antistante la cosiddetta “Cassa Armonica” e tra Corso Garibaldi e via G. De Fraia. Potranno transitare i soli veicoli della ditta impegnata nelle operazioni di allestimento del palco e quelli intestati ovvero riconducibili agli artisti impegnati nella manifestazione che, per l’effetto, possono transitare e sostare. L’ordinanza prevede anche, dalle 19 del 31 dicembre alle 8 del mattino del primo gennaio, la chiusura al transito e divieto di sosta, con prescrizione della rimozione forzata mediante carro attrezzi, esteso anche agli stalli riservati ivi esistenti, di Via Tranvai, Corso della Repubblica, da Tunnel Tranvai e sino alla confluenza su Via G. De Fraia e Via G. De Fraia, intera estensione. I veicoli provenienti da via S. Baglivo hanno l’obbligo di proseguire diritto o svoltare a destra, eccetto i mezzi autorizzati. Disposto anche il divieto circolazione veicolare lungo tutte le strade ricadenti nell’area pedonale del Centro Storico, escluso via Cavour. Il provvedimento vale anche nei confronti di veicoli in possesso di regolare autorizzazione all’accesso, con esclusione dei soli mezzi delle Forze dell’Ordine, di quelli del Pubblico Soccorso e del Pronto Intervento.