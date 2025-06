Rubinetti a secco anche a Monterusciello, caos acqua potabile a Pozzuoli: il sindaco avvisa mezz’ora prima

POZZUOLI – Ennesima comunicazione tardiva da parte del sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni che pochi minuti fa ha avvisato la cittadinanza della mancanza di acqua a Monterusciello. Lo ha fatto alle 15:01 con un post sulla sua pagina Facebook (che la stragrande maggioranza dei cittadini non segue).

IL POST – Recita così il messaggio pubblicato 29 minuti prima l’interruzione della fornitura idrica “Oggi, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, al fine di procedere ad una riparazione urgente, sarà interrotta la fornitura di acqua potabile alle utenze ubicate in Via Modigliani, Via Carlo Levi, Via Campigli, Via Pagano, Via Buzzati, Via Panzini, Via Allodi. In questi giorni, si stanno verificando mancanze e cali di pressione dell’acqua in diverse zone della città. È fondamentale precisare che stiamo riscontrando una richiesta eccezionalmente elevata da parte degli utenti, che sta mettendo sotto pressione l’intero sistema di distribuzione. Per tutelare l’approvvigionamento idrico di tutti e garantire un servizio equo alla cittadinanza, nelle prossime ore verranno introdotte limitazioni sull’utilizzo dell’acqua per il riempimento di piscine private, nonché per altri usi non strettamente essenziali. Invitiamo quindi la cittadinanza a un uso responsabile e solidale dell’acqua, evitando sprechi e riducendo i consumi superflui, soprattutto nelle fasce orarie più critiche. L’acqua è un bene di tutti: preservarla è un dovere comune.”