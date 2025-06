«Campi Flegrei a rischio emorragia turistica» dalla Regione appello ai sindaci

POZZUOLI – «Stiamo assistendo a un fenomeno che non può essere ignorato: dopo settimane di disagi legati alla chiusura dei parcheggi a Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli e in tutta l’area flegrea, tantissimi avventori stanno scegliendo altre destinazioni. Non è più Baia il punto di riferimento delle giornate estive, ma l’altro versante della costa campana: Varcaturo, Ischitella, Castel Volturno, Mondragone. Ischitella – lo dico con forza – è diventata il simbolo di un’alternativa concreta, dove si trovano parcheggi a prezzi contenuti, spiagge attrezzate, servizi accessibili. Il rischio di una vera e propria emorragia turistica è sotto gli occhi di tutti.» È la denuncia di Diego Venanzoni consigliere regionale della Campania “gruppo A testa alta con De Luca“. «Non possiamo restare inerti. La chiusura dei parcheggi, pur motivata da vincoli e norme, non è stata accompagnata da alcuna misura strutturale alternativa. Nessuna navetta, nessun potenziamento del trasporto pubblico, nessuna pianificazione vera. In questo modo si spingono i cittadini verso territori che, pur con criticità, stanno offrendo servizi e accoglienza migliori. È tempo che i comuni Flegrei, facciano fronte comune e mettano in campo soluzioni rapide e concrete, perché l’estate è già cominciata e non possiamo permetterci un flop annunciato. È una questione di economia, di occupazione, di immagine del nostro territorio.»