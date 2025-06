POZZUOLI/ Rione Solfara senz’acqua «Nessuno ci avvisa, delusi da un sindaco che non comunica con la cittadinanza» 

POZZUOLI – Non bastano i post sulla pagina Facebook del comune di Pozzuoli ad avvisare la cittadinanza. L’Ente e l’amministrazione comunale continuano a fare fatica a comunicare con i cittadini. Ed ecco che questa mattina, dopo l’ennesima interruzione della fornitura del servizio idrico, è iniziata la protesta da parte dei residenti del rione Solfatara. «Noi residenti del Rione Solfatara facciamo i conti da giorni con continue interruzioni della fornitura di acqua. – spiega Anna C. – Ho chiamato l’acquedotto, il comune di Pozzuoli, abbiamo fatto contattare il sindaco da altre persone ma nessuno risponde. Ma la cosa assurda è che nessuno ci avvisa. Con questo caldo come possiamo fare? Ho una figlia incinta, ci sono bambini e anziani. Ci dicano cosa dobbiamo fare, non si può vivere così. Sono delusa da questo sindaco Manzoni per la mancanza di comunicazione che ha con la sua cittadinanza.»