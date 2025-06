POZZUOLI/ Consigliere denuncia: «Il mio avvocato trattato male dall’amministrazione Manzoni»

POZZUOLI – «Oggi il mio avvocato (studio Abbamonte) ha dovuto attendere un’ora e più rispetto all’appuntamento con l’amministrazione ed il segretario generale, all’ uscita dal comune mi ha detto che in vita sua non era mai stato trattato con tanta maleducazione. Assurdo non c’è fondo.» È quanto ha denunciato il consigliere comunale di Europa Verde Enzo Pafundi attraverso un post su Facebook. In particolare, Pafundi ha raccontato che nella stanza del sindaco, dove erano presenti Manzoni, il capo di gabinetto, la segretaria generale e un altro avvocato . Secondo quanto raccontato da Pafundi l’incontro era stato organizzato dallo stesso sindaco per discutere della vicenda che vede il consigliere di maggioranza ad un passo dalla decadenza per un contenzioso con l’ente. Dopo una lunga attesa, all’avvocato gli sarebbe stato detto «Lei cosa ci fa qui?». L’incontro programmato per le 15.30-16 di ieri è poi saltato.