POZZUOLI/ Il Centro Serapide compie 50 anni: festa per l’azienda leader della riabilitazione – LE FOTO

POZZUOLI – Il Centro Serapide, l’azienda di Pozzuoli leader regionale della riabilitazione, compie 50 anni. 1975-2025, un anniversario che non poteva non essere onorato. Sul lungomare di Licola, più di 700 ospiti hanno celebrato il compleanno di una delle aziende con il maggior numero di dipendenti della zona flegrea. Biagio Lubrano, con i figli Angelo e Luca, hanno accolto dipendenti, ex dipendenti, amici, imprenditori e i sindaci dell’area, in un party esclusivo che si è tenuto a FronteMare. Ospiti tra gli altri i professori Federico Gentile e Maurizio Fedelini, il capogruppo Pd alla Regione, Mario Casillo, l’europarlamentare Lello Topo, il sindaco di Quarto Antonio Sabino. La musica e lo show della serata sono stati a cura di Raoul & Swing Orchestra.

LA STORIA – Quella del Centro Serapide è la storia di una realtà imprenditoriale tra le più brillanti del Sud Italia: attualmente sono ben 13 le sedi dei centri di riabilitazione. Del gruppo fa parte anche il centro Persico, a Piazza Cavour e Piazza Dante nel cuore di Napoli. Un video ha mostrato anche i primi giorni di vita del Centro, nel 1975, in un piccolo appartamento proprio nel centro storico di Pozzuoli, alle spalle della chiesa di Santa Maria. Uno dei primi a fare attività di recupero motorio, in un’epoca dove non tutto era così scontato come adesso. Il Centro lavora in stretta collaborazione con le A.S.L. del territorio campano, con le Università di Napoli e con i presidi Ospedalieri territoriali. Nel corso della lunga storia, il Centro Serapide è stato anche protagonista degli anni d’oro del basket a Pozzuoli, con la storica promozione in serie A della Puteoli.

LE FOTO