Rubavano nelle auto dei turisti sul porto di Pozzuoli: presi dalla Polizia nel campo rom di Giugliano

POZZUOLI – Erano diventati l’incubo dei turisti in transito sul porto di Pozzuoli. Nemmeno il tempo di prendere un caffè, in attesa dei traghetti per le isole di Ischia e Procida, che al loro ritorno trovavano le auto svaligiate. Una razzia continua a cui ieri mattina hanno messo la parola fine gli agenti della Polizia di Stato che hanno arrestato due uomini all’interno del campo rom di Giugliano. Sono ritenuti gli autori di numerosi colpi furti, in particolare ai danni delle auto lasciate in sosta tra “Largo Emporio” e “Piazza a mare”, che venivano individuate e prese di mira con una tecnica tanto semplice quanto efficace: a bordo di una Seat Ibiza affiancavano quelle delle vittime, infrangevano uno dei finestrini e, in pochi istanti, trasferivano borse, bagagli e oggetti personali all’interno del loro veicolo.

LE INDAGINI – Furti in sequenza che hanno fatto scattare le indagini da parte dei poliziotti della squadra investigativa del Commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – che hanno dato vita a una meticolosa analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti sul territorio. Fotogramma dopo fotogramma, gli investigatori hanno concentrato le loro attenzioni proprio su una Seat Ibiza di colore nero, individuata in più circostanze nelle aree interessate dai furti. In particolare, il 25 maggio scorso, i poliziotti li avevano sorpresi mentre stavano rubando un’auto. Alla vista degli agenti, i due rom avevano tentato prima di investirli per poi speronare una seconda pattuglia della Polizia, dando vita a un lungo e pericoloso inseguimento tra le strade cittadine. La fuga si era conclusa con un violento impatto frontale tra i veicoli, a seguito del quale i due ladri erano riusciti ad abbandonare il veicolo e a dileguarsi a piedi.

GLI ARRESTI – Fino all’arresto di ieri mattina. In manette sono finiti Antonio Hadzovic, 32 anni e Giacomo Hadzovic, 19 anni, residenti nel campo rom di Giugliano, raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli. L’operazione è stata condotta dai poliziotti del Commissariato di Pozzuoli, insieme a personale della Squadra Mobile della Questura di Napoli, del Reparto Mobile di Napoli e del Reparto Prevenzione Crimine Campania. Dopo le formalità di rito i due sono stati trasferiti nel carcere di Poggioreale.