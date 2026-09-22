Bradisismo, a Pozzuoli convocato nuovo consiglio comunale

POZZUOLI – Convocato un nuovo consiglio comunale a Pozzuoli. La prima convocazione è prevista per domani, mercoledì 23 settembre (ore 09:30), la seconda giovedì 24 settembre (ore 09:30) nella Sala delle Adunanze “Nino Gentile” in Via Tito Livio. Nel corso della seduta saranno trattati i seguenti punti all’ordine del giorno: ratifica della Delibera di Giunta n. 133 del 6 agosto 2026 relativa alla variazione urgente del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028; ratifica della Delibera di Giunta n. 143 dell’8 settembre 2026 relativa alla variazione urgente del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028; lavori pubblici di somma urgenza per la frana verificatasi dal costone tufaceo sovrastante l’area di parcheggio all’interno del Parco Flavio Gioia, in via Gerolomini, e riconoscimento della relativa spesa; lavori pubblici di somma urgenza per la frana che ha provocato l’interruzione di via Campana, in prossimità dell’accesso alla Montagna Spaccata, e riconoscimento della relativa spesa; iniziative a sostegno dei contribuenti in conseguenza della crisi generata dagli eventi bradisismici; dichiarazione di assenza dell’obbligo di redazione del Bilancio consolidato 2025; riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze, ordinanze e altri provvedimenti giudiziari.