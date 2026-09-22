POZZUOLI/ Sfugge all’alt dei carabinieri: 29enne inseguito e bloccato a Monterusciello

POZZUOLI – All’alt dei carabinieri si è dato alla fuga ma è stato bloccato e arrestato dopo poche centinaia di metri. E’ successo ieri a Monterusciello dove in manette è finito D.D.A., 29enne del posto, già sottoposto a una misura di allontanamento dalla città di Pozzuoli. L’uomo era in sella al suo scooter quando, in via De Curtis, i militari della stazione di Monterusciello – impegnati in un’attività di controllo del territorio – gli hanno intimato l’alt. Anziché fermarsi, però, il 29enne ha sterzato verso via Libero Bovio ingaggiando un inseguimento che è terminato dopo una manciata di minuti. L’uomo, infatti, ha perso il controllo dello scooter finendo ai margini della carreggiata. A quel punto, non contento, ha tentato la fuga a piedi, ma è stato bloccato non prima di aver tentato di aggredire i militari. Sottoposto a perquisizione D.D.A. è stato trovato in possesso di 4 grammi di marijuana. Dopo l’arresto è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.