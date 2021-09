QUARTO – E’ stato arrestato per la terza volta dopo aver rubato la marmitta da un’automobile Giuseppe Franco, 45enne di Pozzuoli finito in manette per furto e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Franco è stato sorpreso verso le 19 di ieri dai carabinieri della Tenenza di Quarto mentre smontava un catalizzatore da un veicolo all’interno del parcheggio del centro commerciale “Quarto Nuovo”, in via Masullo. Una volta bloccato è stato trovato in possesso di arnesi da scasso che sono stati sequestrati insieme a un’auto utilizzata per raggiungere il centro.

LADRO SERIALE – Giuseppe Franco era già stato arrestato ad aprile nel quartiere San Lorenzo, a Napoli, mentre smontava un catalizzatore con una smerigliatrice; e a giugno insieme a un complice era stato arrestato in via Scarfoglio, sempre mentre smontava un catalizzatore alla ricerca del prezioso palladio.