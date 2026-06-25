Ruba un’auto ma incrocia i carabinieri nella corsia opposta: arrestato

NAPOLI – Sfortuna è quando rubi un’auto e lungo la strada incroci una pattuglia di Carabinieri. Sfortuna è quando i militari ti riconoscono, s’insospettiscono e decidono di sollevare la paletta. Manca un quarto d’ora alle 16 e un 21enne di Chiaiano è alla guida di una piccola utilitaria. In via dell’Abbondanza una gazzella della stazione di Marianella percorre il senso di marcia opposto. Scatta il controllo e il giovane, piuttosto che rallentare, scappa.

Macina diversi chilometri, attraversando pericolosamente aree pedonali e marciapiedi, per poi finire in una via senza uscita. S’affida alle sue gambe ma i carabinieri sono più veloci. L’auto è stata appena rubata e il 21enne finisce in manette per furto aggravato. E’ ora ai domiciliari, in attesa di raccontare la sua versione al giudice.