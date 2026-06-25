Trema ancora la terra a Pozzuoli: scossa di magnitudo 3.6 nella notte

POZZUOLI – Trema ancora la terra a Pozzuoli. Nella notte un evento sismico di magnitudo 3.6 ± 0.3, è stato localizzato in località Arco Felice nei pressi di via Miliscola. Il sisma si è prodotto alle ore 04:17 locale del 25/06/2026 (UTC 02:17 del 25/06/2026), alla profondità di 2,63 km. L’evento è stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti, svegliati nel sonno. La scossa è stata avvertita in gran parte della città di Pozzuoli e nei comuni limitrofi. Non si segnalano particolari criticità.