Ruba cosmetici, arrestato 47enne

FUORIGROTTA – Ventisette euro di cosmetici sono costati manette e domiciliari a Luca Troncone, 47enne di Napoli già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli l’hanno bloccato all’esterno di un negozio di abbigliamento in viale Augusto. Aveva appena rubato alcuni prodotti cosmetici e stava minacciando e aggredendo l’addetto alla vigilanza dello store. La vittima è stata portata in ospedale, 21 i giorni di prognosi. Troncone è stato arrestato per rapina impropria ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.