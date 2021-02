POZZUOLI – Per la rottura improvvisa di una condotta su corso Umberto a Pozzuoli e per consentirne la riparazione, dalle ore 18 di oggi e fino al completamento dell’intervento (presumibilmente entro le ore 21) sarà sospesa la fornitura idrica in tutta la zona del lungomare e del centro storico, fino a via Fasano e via Annecchino all’altezza della stazione della Cumana di Arco Felice.