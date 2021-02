CALVIZZANO/POZZUOLI – Sono ricoverati all’ospedale di Pozzuoli i due anziani travolti mentre attraversavano la strada da un furgone quest’oggi, verso le 13.30, in viale della Resistenza a Calvizzano. I due, di 80 e 72 anni, sono stati trasportati in codice rosso presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie”: sono coscienti, non in pericolo di vita. Il conducente non si è fermato ed è fuggito subito dopo l’incidente. Indagini in corso dei Carabinieri della Compagnia di Marano per risalire all’identità del conducente del mezzo.