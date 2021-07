POZZUOLI – Nella splendida cornice dell’Hotel “Gli Dei”, si è svolto il “Passaggio del Collare” tra la Presidente uscente 2020-2021 del Rotary Club Pozzuoli, Daniela Gravino, ed il Presidente entrante 2021-2022, Raffaello Mastantuono. Alla cerimonia sono intervenuti Vincenzo D’Elia, Assistente del Governatore Costantino Astarita del neo Distretto 2101, ed i Formatori di area, Ugo Oliviero e Vincenzo Megna. Ad impreziosire la serata hanno concorso, oltre a Massimo Carosella Past President del Club di Castellammare di Stabia, i Past President Rita Massaro (Valle Caudina), Cesare Formisano (Napoli Castel Sant’Elmo) e Teresa De Dominicis (Acerra- Casalnuovo A. Montano), sostenitori, insieme ad altri 9 Club e 7 Rotaract, del progetto distrettuale “Storie Distanziate” realizzato dal Club di Pozzuoli. Presenti anche i Presidenti di Club 2021-2022 Paola Marone (Napoli Sud Ovest), Ludovica Azzariti Fumaroli (Napoli Parthenope), Emanuele Antonio Natale (Napoli Angioino) e Giuseppe Nardini (Isola di Procida).

IL DIRETTIVO – La Presidente uscente, a conclusione del breve video con il quale ha riassunto i numerosi e interessanti progetti di service realizzati nonostante le enormi difficoltà dovute alla pandemia, ha conferito l’onorificenza di Socio Onorario a Bruno Lapiccirella, Socio Fondatore del Club di Pozzuoli, primo Presidente dello stesso e vera anima del Club. Analogo riconoscimento è stato consegnato a Rosario Pitton, per la spontanea collaborazione offerta da diversi anni e per il risalto mediatico dato all’attività progettuale del Club. Assegnate tre Paul Harris Fellow, la più alta onorificenza rotariana che porta il nome del fondatore della Rotary International, consegnate a Patrizia Leone, infaticabile Vicepresidente e responsabile progettuale, a Michele Finaldi, giovane Socio da subito attivatosi con vero spirito rotariano, e a Raffaello Mastantuono, socio Fondatore e Segretario puntuale del Club per diversi anni. Ringraziamenti, infine, a tutti i soci ed in particolare a Sergio Di Bonito e Alberto Alovisi, a Salvatore Tranchini (Past President Rotaract Pozzuoli), nonché agli ospiti della serata Rita Massaro, Cesare Formisano e Teresa De Dominicis, che Daniela Gravino ha omaggiato di un attestato – pergamena, per merito distinto. Dopo il passaggio del Collare, un breve intervento del nuovo Presidente del Club, Raffaello Mastantuono, che, alla luce del motto “Servire per cambiare la comunità”, ha presentato il suo Direttivo così composto: Past President Daniela Gravino, Presidente Incoming Guido De Johanna, Vicepresidenti Sergio Di Bonito (Responsabile progetti) e Salvatore Tramontano (Responsabile Rotary Foundation), Segretaria Emilia Annunziata, Prefetto Michele Finaldi, Viceprefetto Gennaro Martusciello, Tesoriere Gian Luca Liguori, Consiglieri Patrizia Leone, Gennaro Di Fraia, Giorgio Frunzio, Lalla Falconio e Imma Martusciello. Completano la squadra del Club il Socio Delegato al Rotaract Angelo Raucci, il Delegato alla Comunicazione Rosario Pitton, il Responsabile dell’Effettivo Ettore Nardi. Hanno fatto seguito gli interventi di Vincenzo D’Elia e Ugo Oliviero, in rappresentanza del Governatore Costantino Astarita. La bella serata a bordo piscina si è conclusa con il rituale “rintocco della campana”, a cura di Daniela Gravino e Raffaello Mastantuono che hanno, così, varato il trasferimento del Club nel nascente Distretto della Campania 2101.