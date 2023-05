Rotary Club Pozzuoli presenta il concerto “Classic meets The Blues”

POZZUOLI – Rotary Club Pozzuoli presenta: “Classic meets The Blues”, un concerto a sostegno del progetto “Musica per Tutti” promosso dall’Interact Club Pozzuoli in collaborazione con il Rotaract Club Pozzuoli. L’appuntamento è per martedì 16 maggio alle 20:30 presso l’Hotel Gli Dei. Vecchie e nuove generazioni di musicisti si incontrano sul palco degli Dei per un duello benefico da Fryderyk Chopin ad Eric Clapton e da Gioacchino Rossini a Pino Daniele. Lo scopo è quello di dimostrare che la musica è tale solo se si fa insieme ed accendere un riflettore sul progetto dei giovanissimi del Rotary che vuole creare una piattaforma fisica per i ragazzi in età scolare. Il ricavato del concerto, infatti, sarà utilizzato per acquistare la strumentazione necessaria a questo allestimento, quindi raccomandiamo a tutti di esserci e darci una mano concreta», fanno sapere gli organizzatori.

SUL PALCO – Si esibiranno: Brunello Canessa (chitarra e voce); Alfredo Chidini (pianoforte); Bruno Di Meo (pianoforte e voce); Gianluca Cannamela (pianoforte); Pierfrancesco Amendola (pianoforte); Marta Grillo (voce); Matteo Ferri (chitarra); Alessandro Canessa (batteria)

e Andrea Andronico (basso).