Allagamenti a Pozzuoli, un fiume in piena davanti al Depuratore – LA FOTO

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Di seguito la segnalazione di un cittadino di Licola che punta l’indice contro lo stato in cui versa la frazione di Pozzuoli a causa del temporale in corso in questi minuti. Numerose le arterie allagate. Davanti al Depuratore un vero e proprio fiume in piena.

«Ecco una foto della strada che collega i depuratori a Monteruscello e Licola/Cuma. Fatela vedere agli addetti ai lavori del Comune di Pozzuoli». Domenico R.