«Roma stiamo arrivando» da Pozzuoli e dai Campi Flegrei in 700 pronti a partire con 13 pullman 

POZZUOLI – Saranno settecento circa i cittadini di Pozzuoli e dei Campi Flegrei pronti a partire domani mattina alla volta di Roma per la manifestazione per chiedere provvedimenti immediati per far fronte alla situazione emergenziale che si è venuta a creare dopo la scossa del 31 luglio scorso. Tredici in totale i pullman che accompagneranno nella capitale sfollati, rappresentanti di associazioni, sindacati, comitati, attivisti, i sindaci dei quattro comuni flegrei, parroci e i cittadini provenienti da Pozzuoli e dai comuni di Bacoli, Quarto e Monte di Procida.

La partenza da Pozzuoli è prevista per le 7, con arrivo a Piazza Colosseo alle 11 da dove partirà un corteo verso palazzo Chigi imboccando via dei Fori Imperiali, via dei Fornari e infine piazza Santi Apostoli. Una volta giunti davanti al palazzo del governo, i manifestanti consegneranno un documento indirizzato alla premier Giorgia Meloni.